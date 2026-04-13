Piede di porco e ordigno per sventrare il Postamat | il sistema ' intelligente' mette in fuga i ladri

Nelle prime ore di sabato 11 aprile, malviventi hanno tentato di forzare un Postamat situato in via Visconti di Modrone a Corsico utilizzando un piede di porco e un ordigno. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che il tentativo di furto andasse a buon fine. Sul posto sono stati trovati i resti dell’ordigno e gli strumenti impiegati dai ladri, ma nessuna persona è rimasta ferita.

Un piano studiato nei minimi dettagli, ma sventato sul nascere. Nelle prime ore del mattino di sabato 11 aprile, il Postamat di via Visconti di Modrone a Corsico è finito nel mirino dei malviventi. Il tentativo di furto, tuttavia, si è risolto in una fuga precipitosa grazie alla rete di sicurezza.🔗 Leggi su Milanotoday.it Nocera: due ladri in fuga dopo scasso con piede di porcoUna domenica di marzo a Nocera Inferiore si è trasformata in uno scenario di tensione urbana quando due individui hanno tentato un’effrazione in... Sorprende i ladri in casa: minacciato con un piede di porcoCivitanova Marche (Macerata), 16 febbraio 2026 – Entra nella sua villetta e trova i ladri che rovistano: uno aveva in mano un piede di porco, si...