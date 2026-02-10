Piccoli leader grandi idee L’impegno per una scuola migliore

Questa settimana si sono svolte le elezioni per il rappresentante di classe nelle scuole di tutta Italia. I bambini delle terze, quarte e quinte si sono presentati davanti ai compagni per candidarsi e spiegare le loro idee. Molti piccoli hanno deciso di mettersi in gioco, portando proposte per migliorare la scuola e ascoltare le esigenze degli altri. È un passo importante per far crescere in loro la responsabilità e il senso di comunità.

In questo anno scolastico si è svolta l’elezione del rappresentante di classe, lo school council, che riunisce tutti i bambini delle classi terze quarte e quinta. Il primo incontro ufficiale si è svolto in un clima di grande attenzione e partecipazione. I ragazzi, guidati dalle insegnanti, hanno imparato come si svolge una riunione, come si ascoltano le opinioni degli altri e come si costruiscono proposte condivise. Durante la riunione, i consiglieri hanno raccolto le prime idee dei compagni: alcuni hanno chiesto nuovi giochi per l’intervallo, altri più libri per la biblioteca o attività creative da fare in classe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piccoli "leader", grandi idee. L’impegno per una scuola migliore Approfondimenti su school council Bancarelle, idee e piccoli tesori: tornano "Piazzetta delle idee" e "Chi cerca trova" Natale a Passoscuro: una giornata di festa per grandi e piccoli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Jack Ma: The Man Who Failed At Everything (And Became a Billionaire) Ultime notizie su school council Argomenti discussi: Piccoli leader, grandi idee. L’impegno per una scuola migliore. Piccoli leader, grandi valori In occasione della Giornata contro il Bullismo, il Primary Leadership Group ha progettato e presentato un lavoro su rispetto, gentilezza e inclusione, condividendolo con tutta la scuola primaria. Un’esperienza fatta di ascolto, dialo facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.