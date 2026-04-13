Piazza della Rocca senza auto commercianti contro con una raccolta firme | Difendiamo i parcheggi

In diverse attività commerciali di Viterbo sono stati affissi dei moduli per una raccolta firme che mira a mantenere la situazione attuale di via Mazzini e piazza della Rocca, attualmente prive di auto. La proposta di pedonalizzare l’area ha suscitato reazioni contrastanti tra i commercianti, alcuni dei quali si oppongono alla possibile perdita di parcheggi. La questione riguarda principalmente la conservazione delle aree di sosta e l’impatto sulle attività commerciali del centro storico.

Lo spauracchio della pedonalizzazione agita il sonno di chi vive in centro e ci lavora ogni giorno. Da qualche giorno in diverse attività commerciali di Viterbo sono comparsi i fogli per una mobilitazione spontanea che punta a blindare lo stato attuale di via Mazzini e piazza della Rocca. Il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Parcheggi a pagamento, scatta la raccolta firme per il preavvisoPescara - L’associazione Insieme per Pescara propone una finestra di 48-72 ore per regolarizzare il ticket senza sanzioni, con l’obiettivo di... La Riviera resta senza pediatra. Partita una raccolta di firme onlineNei Comuni di Numana e Sirolo manca un pediatra, assenza che costringe le famiglie a spostarsi altrove per visite e controlli, con gravi disagi.