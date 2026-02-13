Parcheggi a pagamento scatta la raccolta firme per il preavviso

Luca Bianchi, presidente dell’associazione Insieme per Pescara, ha avviato una raccolta firme per chiedere un preavviso di 48-72 ore prima di applicare sanzioni per i parcheggi a pagamento, motivando questa iniziativa con la necessità di aiutare cittadini e commercio locale. La proposta, che si distingue per la richiesta di maggiore flessibilità, mira a rendere il sistema dei parcheggi più giusto e meno penalizzante.

Pescara - L’associazione Insieme per Pescara propone una finestra di 48-72 ore per regolarizzare il ticket senza sanzioni, con l’obiettivo di sostenere cittadini e commercio Una modifica al sistema dei parcheggi a pagamento per renderlo più equilibrato e meno penalizzante nei confronti di cittadini e visitatori. È questo il senso della petizione promossa da Insieme per Pescara, che ha avviato la raccolta firme dal titolo “Basta stress da ticket”. L’iniziativa mira a introdurre nel regolamento comunale un preavviso di mancato o insufficiente pagamento, una sorta di periodo di tolleranza che consentirebbe all’utente di regolarizzare la sosta entro 48 o 72 ore, pagando esclusivamente la tariffa dovuta senza incorrere in sanzioni pecuniarie e costi aggiuntivi di notifica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Parcheggi a pagamento, scatta la raccolta firme per il preavviso Approfondimenti su parcheggi pagamento Scatta l'aumento del costo per i parcheggi e cresce il numero degli stalli a pagamento A partire da mercoledì 7 gennaio, Pescara Multiservice informa che entreranno in vigore nuove tariffe per i parcheggi a pagamento, accompagnate da un aumento del numero di stalli a pagamento nella città. Diga di Vetto, scatta la mobilitazione a Parma: raccolta firme e proposte alternative A Parma scoppia la protesta contro il progetto della diga di Vetto. Ultime notizie su parcheggi pagamento Argomenti discussi: Sui parcheggi Viverone fa da sola e licenzia il gestore: Incasseremo di più; Como–Fiorentina, scatta il piano stadio: strade chiuse, divieti di sosta e ordinanza anti alcol; Taranto, disabili attivi sugli eventuali pagamenti nelle strisce blu per i portatori di handicap; Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: Mille euro per il pass d’accesso. Parcheggi in città, il Cantarane diventa a pagamento: 2 euro l'ora. I cittadini: «È un disagio». Da marzo si paga anche domenica pomeriggioTREVISO - Continua a far discutere il nodo parcheggi in città. Dall’altro ieri il Cantarane è ufficialmente diventato a pagamento, con tanto di strisce blu fresche di pittura al posto dei vecchi ... ilgazzettino.it Sta per arrivare una rivoluzione nella gestione dei parcheggi a pagamento nella Capitale. Il Comune sta sperimentando un nuovo progetto chiamato SOSPAS che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui si usa la sosta nelle aree a strisce blu, con l’obietti - facebook.com facebook