Piano Day Catania al centro Z? la musica continua di Lubomyr Melnyk
Martedì 14 aprile alle 21, lo Z? Centro culture contemporanee a Catania ospiterà l'ultimo appuntamento del Piano Day Catania 2026, evento giunto alla sua quinta edizione. L'iniziativa, creata dal musicista tedesco Nils Frahm, si propone di celebrare il pianoforte attraverso vari progetti e performance. La serata sarà dedicata alla
Martedì 14 aprile, alle 21, Z? Centro culture contemporanee ospita il quarto e ultimo appuntamento del Piano Day Catania 2026, quinta edizione etnea dell'evento internazionale ideato dal musicista tedesco Nils Frahm, piattaforma che promuove progetti legati al pianoforte per celebrarlo nei modi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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