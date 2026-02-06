Teatro Studio approvata la variante al progetto di riqualificazione
La Giunta di Scandicci ha dato il via libera a una nuova versione del progetto di riqualificazione del Teatro Studio di Via Donizetti. Ora si passa alla fase operativa, con l’obiettivo di rinnovare e migliorare gli spazi destinati alla cultura.
La Giunta di Scandicci ha approvato una variante al progetto di riqualificazione del Teatro Studio di Via Donizetti. Il nuovo documento introduce modifiche mirate a favorire la prosecuzione dei lavori, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le caratteristiche di un teatro dedito alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
