Teatro Studio approvata la variante al progetto di riqualificazione

Da firenzetoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta di Scandicci ha dato il via libera a una nuova versione del progetto di riqualificazione del Teatro Studio di Via Donizetti. Ora si passa alla fase operativa, con l’obiettivo di rinnovare e migliorare gli spazi destinati alla cultura.

La Giunta di Scandicci ha approvato una variante al progetto di riqualificazione del Teatro Studio di Via Donizetti. Il nuovo documento introduce modifiche mirate a favorire la prosecuzione dei lavori, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le caratteristiche di un teatro dedito alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Teatro Studio

Ok al parco dell'Idrogeno a Porto Marghera: approvata la variante

Approvata in consiglio comunale la prima variante specifica al Piano regolatore generale

Il consiglio comunale di Chieti ha approvato la prima variante specifica al Piano regolatore generale, includendo un piano di recupero del centro storico e modifiche alla zonizzazione di due immobili della Asl sul colle.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Teatro Studio

Argomenti discussi: I capolavori: New Olympic Stories al Teatro Carcano di Milano – comunicato stampa; Borse di studio Fond. Scopelliti, Romeo: ‘Legalità e cultura unica strada per le nuove generazioni’.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.