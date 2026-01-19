Nuova scuola di Ponte Pattoli slitta l’apertura | Lavori da completare

La nuova scuola di Ponte Pattoli, prevista per il 7 gennaio, sarà temporaneamente rinviata. Secondo l’assessora Francesca Tizi, i lavori di completamento devono ancora essere terminati, e l’apertura avverrà dopo alcune settimane. La priorità rimane garantire un ambiente sicuro e adeguato per gli studenti, anche se ciò comporta un leggero ritardo rispetto ai piani iniziali. Aggiornamenti verranno comunicati non appena saranno definiti i tempi definitivi.

La promessa era stata di aprire la nuova scuola di Ponte Pattoli il 7 gennaio, ma a sentire l’assessora comunale Francesca Tizi, servirà ancora qualche settimana. E’ stata lei a fare il quadro della situazione in Consiglio comunale su sollecitazione dei gruppi di opposizione. "Per quanto concerne lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo plesso, dopo la risoluzione del contratto con l’appaltatore, formalizzata nel settembre 2025, il cantiere è stato ripreso in data 17 ottobre 2025 e si è proceduto al riappalto delle opere necessarie al completamento dell’intervento e ad oggi questo il quadro: l’ultimazione del manto di copertura risulta completata; le balaustre interne sono in corso di esecuzione; sono in corso le lavorazioni relative a cartongessi e tinteggiature; l’ultimazione degli impianti elettrici e idro-termo-sanitari è in fase di affidamento; sono in corso le procedure per la realizzazione dei parcheggi e degli accessi carrabili; lo smontaggio della gru è stato affidato ed è calendarizzato entro il mese di gennaio; la fornitura e posa di un infisso esterno è stata ultimata; sono in corso le prove strutturali finalizzate al collaudo statico; le pulizie straordinarie finali saranno effettuate a conclusione dei lavori interni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

