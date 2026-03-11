Perde il controllo e finisce fuori strada in un campo | un ferito

Questa mattina, in località Manziana lungo la via di Ristradelle nel comune di Arezzo, un veicolo ha perso il controllo ed è uscito di strada, ribaltandosi in un campo. Un uomo è rimasto ferito nell’incidente e soccorso dai mezzi di emergenza. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre venivano eseguiti i rilievi e le operazioni di soccorso.

Ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e ribaltandosi. È quanto successo questa mattina, 11 marzo, in località Manziana lungo la via di Ristradelle nel comune di Arezzo. Qui i vigili del fuoco e il personale sanitario soni intervenuti per prestare soccorso alla conducente del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

