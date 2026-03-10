Un giovane di 25 anni ha perso il controllo della moto mentre percorreva via Brigata Emilia a Breda di Piave, schiantandosi contro un muro. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 10 marzo e non ha lasciato scampo al motociclista, che stava tornando a casa dal lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più nulla da fare.

BREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. A perdere la vita un motociclista 25enne che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua Ducati uscendo di strada in modo autonomo. Per lui nulla da fare. La ricostruzione Il giovane, residente a Carbonera (Treviso), stava tornando a casa dal lavoro quando ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un muro di cemento per poi finire la sua corsa nel fossato. I soccorsi Sul posto, oltre a vigili del fuoco e alla polizia locale, è intervenuto prontamente il Suem 118 anche con l’elicottero ma il medico ha constatato che 25enne era già deceduto a causa dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Perde il controllo della moto, si schianta contro un muro e muore sul colpo: il 25enne stava tornando a casa dal lavoro

Articoli correlati

Perde il controllo della moto, si schianta e muore sul colpo: il centauro stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave.

Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: Riccardo muore a 21 anniRiccardo Ferraiolo, 21 anni, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un'auto in sosta in via Mannelli, a Firenze.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Perde il controllo della moto si...

Temi più discussi: Incidente stradale a Roma, 19enne perde il controllo della moto e muore; Incidente stradale a Roma, perde il controllo della moto e si schianta contro un palo. Archange Pochini aveva festeggiato il 19esimo compleanno; Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: muore il giorno del compleanno a 19 anni; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 47enne in ospedale.

Perde il controllo della moto, si schianta e muore sul colpo: il centauro stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. A perdere la vita un motociclista che, stando alle prime ricostruzioni, ... ilgazzettino.it

Roma Montesacro, perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: muore un 47enneL'uomo avrebbe impattato con tre veicoli in sosta prima di finire la corsa contro il muro. Tra le possibili cause un malore ... roma.corriere.it

La ricerca italiana perde un finanziamento internazionale da 8,7 milioni di euro. Nel modo più beffardo possibile. Parliamo della cifra del grant assegnato dalla John Templeton Foundation a un progetto guidato dal medico e biologo molecolare Giuseppe Test - facebook.com facebook

Il Napoli perde Antonio Vergara. Il classe 2003 era uscito nell'intervallo della gara contro il Torino per un problema al piede sinistro e gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare Vergara ha già iniziato l'iter riabilit x.com