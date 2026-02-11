Antonio Conte risponde a Massimo Mauro, che aveva chiesto spiegazioni sui troppi infortuni e sul futuro del Napoli. L’ex allenatore azzurro ha detto che bisogna fare domande serie, altrimenti si rischia di sembrare ridicoli. La replica arriva dopo la sconfitta ai rigori contro il Como, e Conte non ha nascosto il suo fastidio per le critiche.

Antonio Conte ieri sera negli studi Mediaset ha replicato a Massimo Mauro che dopo la sconfitta ai rigori col Como gli ha chiesto del perché dei tanti infortuni e se poteva promettere che ora il Napoli tornerà a lottare per lo scudetto. Massimo Mauro a Conte: “Ora che avete una partita a settimana puoi promettere ai tifosi che tornerete a lottare per lo scudetto? E poi, avete scoperto come mai tutti questi infortuni?” La risposta del tecnico: “Ma che domanda è? Con tutto il rispetto, ci conosciamo anche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte replica a Mauro: “Il perché degli infortuni? Cerchiamo di fare domande serie sennò diventiamo ridicoli”

Approfondimenti su Conte Mauro

Durante il pre partita di Copenaghen-Napoli, Massimo Ugolini ha commentato la situazione degli infortuni dei partenopei, affermando di non conoscere le ragioni del possibile fastidio di Conte nel parlarne.

Valentina Piscopo, ex di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, commenta la recente dinamica tra il suo ex e Benedetta Stocchi durante la trasmissione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Conte Mauro

Argomenti discussi: Conte a muso duro dopo Napoli-Como: Rocchi pensi a migliorare la qualità degli arbitri e del VAR; Zona rossa attorno alla stazione, ma via Collalto non sarà inglobata. Conte: È confinante e sarà presidiata costantemente; San Zeno e Sant'Antonio, finanziate telecamere e illuminazione a led. L'incontro con Conte: Bel momento, i cittadini hanno spiegato i...; Conte replica a Mauro: Il perché degli infortuni? Cerchiamo di fare domande serie sennò diventiamo ridicoli.

Conte replica a Mauro: Il perché degli infortuni? Cerchiamo di fare domande serie sennò diventiamo ridicoliConte replica a Mauro che gli chiede degli infortuni e dello scudetto: Cerchiamo di fare domande serie sennò diventiamo ridicoli ... ilnapolista.it

Napoli-Como, Conte a Mauro: Ci conosciamo, ma che domande fai?Il Como batte il Napoli a i calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati con il punteggio id 1-1. Gli azzurri escono dalla Coppa Italia per mano di una squadra, quella di Cesc Fabreg ... msn.com

Si continua con gli spettacoli , Domenica 15 Febbraio doppia replica per " "! Vi aspettiamo numerosi in teatro! Quando viene a mancare il vecchio Conte di Albafiorita, il suo unico figlio Ferdinando eredita tutti i - facebook.com facebook

Antonio Conte replica a Max Allegri Dopo le parole di questa mattina in conferenza stampa, dove Allegri è intervenuto sulla questione calendari fitti, "criticando" la polemica portata avanti da Conte, ora è arrivata anche la risposta frecciatina dell'allenatore de x.com