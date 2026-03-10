Hormuz l' Iran vuole minare lo Stretto Trump minaccia | Conseguenze mai viste

L'Iran ha collocato mine nello Stretto di Hormuz, portando a una retata da parte delle autorità statunitensi, che hanno annunciato possibili azioni militari. Il governo iraniano non ha ancora commentato ufficialmente la situazione, mentre le tensioni tra i due paesi restano alte. La presenza delle mine ha provocato preoccupazioni sulla navigazione nelle acque strategiche del Golfo Persico.

"Ci saranno conseguenze militari a un livello mai visto prima se Teheran non rimuoverà immediatamente le mine piazzate nello Stretto di Hormuz". Tuona così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. "Se l'Iran fa qualcosa che ferma il flusso di petrolio all'interno dello stretto di Hormuz, sarà colpito dagli Stati Uniti d'America venti volte più duro di quanto siano stati colpiti finora. Inoltre, faremo fuori obiettivi facilmente distruttibili che renderanno praticamente impossibile per l'Iran ricostruirli di nuovo. Morte, fuoco e furia regneranno su di loro - Ma spero, e prego, che non accada! Questo è un dono degli Stati Uniti d'America alla Cina, e tutte quelle nazioni che usano pesantemente lo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

