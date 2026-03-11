Il governo iraniano ha dichiarato che potrebbe mettere in pericolo lo stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più importanti per il trasporto mondiale di petrolio. Nel frattempo, un portavoce ha rivolto un messaggio diretto all'ex presidente degli Stati Uniti, affermando che potrebbe essere lui a scomparire. La regione continua a essere teatro di tensioni, con missili e droni che si susseguono nel Medio Oriente.

Mentre i missili e i droni continuano a volare in tutto il Medio Oriente, la questione economica prende ogni giorno maggiore spazio e aumenta le preoccupazioni nell’ambito del conflitto fra Iran, Stati Uniti e Israele. Il nodo-petrolio e la tutela della libera circolazione navale nel Golfo. Il punto principale è quello del transito delle navi dallo Stretto di Hormuz. In una telefonata i leader di Italia, Regno Unito e Germania, Giorgia Meloni, Keir Starmer e Friedrich Merz, “hanno concordato sulla vitale importanza della libertà di navigazione per le navi che attraversano queste acque”. Starmer, secondo Downing Street, avrebbe “aggiornato i colleghi sulle misure difensive in corso adottate dal Regno Unito nella regione negli ultimi giorni” a sostegno dei partner del Golfo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran vuole minare lo stretto Hormuz e attacca Trump: “Potresti essere tu a scomparire”

Articoli correlati

Hormuz, l'Iran vuole minare lo Stretto. Trump minaccia: "Conseguenze mai viste"Ci saranno conseguenze militari a un livello mai visto prima se Teheran non rimuoverà immediatamente le mine piazzate nello Stretto di Hormuz".

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema.

L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista”

Contenuti e approfondimenti su Iran Teheran vuole minare lo stretto...

Discussioni sull' argomento Allarme degli 007 Usa: Teheran vuole minare Hormuz. Trump: Le rimuova o conseguenze mai viste. Italia, Germania e Inghilterra al lavoro per proteggere le navi; Iran, trappola per Trump: Stretto di Hormuz minato, il blitz gela gli Usa; La minaccia di Trump: Se Teheran blocca Hormuz, colpiremo più forte; L’Iran vuole minare lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti rispondono.

Hormuz, l'Iran vuole minare lo Stretto. Trump minaccia: Conseguenze mai visteCi saranno conseguenze militari a un livello mai visto prima se Teheran non rimuoverà immediatamente le mine piazzate nello Stretto di Hormuz. Tuona così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... msn.com

Guerra in Iran, le news di oggi in diretta. Teheran: “Il più vasto attacco dall'inizio della guerra contro obiettivi statunitensi e israeliani” x.com

#Trump sarebbe disponibile ad aprire un dialogo con l’Iran, lo riporta Fox News. Ma #Teheran dopo le minacce del presidente americano alla nuova guida suprema Khamenei alza il tiro e lo attacca “Attento a non essere cancellato tu”. Il capo del Pentagono - facebook.com facebook