Caso Epstein | Amanda Ungaro sfida Melania Trump con verità scottanti

Amanda Ungaro, ex compagna di Paolo Zampolli, ha reso pubbliche dichiarazioni che coinvolgono direttamente la First Lady Melania Trump, portando alla luce dettagli che hanno fatto discutere. La vicenda si inserisce in un contesto che vede anche altri aspetti legati a un caso giudiziario di rilievo, con accuse e risvolti ancora da chiarire. La situazione ha suscitato attenzione mediatica e ha alimentato nuove discussioni attorno alle figure coinvolte.

Le tensioni tra l’ex compagna di Paolo Zampolli, Amanda Ungaro, e la First Lady Melania Trump sono esplose pubblicamente con minacce dirette volte a scardinare un sistema descritto come corrotto, in coincidenza con le recenti dichiarazioni della moglie del presidente riguardo ai documenti legati al caso Epstein. Il conflitto si inserisce in un delicato equilibrio di potere che vede coinvolti attori dell’alta società internazionale, dalle agenzie di moda di New York alle più alte sfere della politica statunitense. Il messaggio provocatorio è stato diffuso nelle prime ore di giovedì attraverso un profilo social riconducibile ad Amanda Ungaro....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Epstein: Amanda Ungaro sfida Melania Trump con verità scottanti “Melania, so chi sei tu e chi è tuo marito”: le minacce di Amanda Ungaro, ex di Paolo Zampolli, sugli Epstein Files“Farò crollare il tuo sistema corrotto, anche se dovesse essere l’ultima cosa che faccio nella mia vita. Caso Epstein, Melania davanti alla stampa: “Mai stata sua amica, ora voglio la verità in tribunale”La vicenda Jeffrey Epstein torna prepotentemente al centro del dibattito politico americano con una svolta tanto inattesa quanto clamorosa: la...