Perché Justin Bieber ha scelto una semplice felpa per il suo attesissimo live al Coachella

A febbraio, durante i Grammy Awards, un artista ha fatto il suo ritorno sul palco dopo diversi anni, esibendosi senza filtri e senza molti fronzoli. Per il suo attesissimo concerto al Coachella, ha optato per un outfit semplice, indossando solo una felpa. La scelta di un look minimalista ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità tra i fan e i media presenti all’evento.

Quando Justin Bieber è salito sul palco dei Grammy Awards a febbraio, per la sua prima esibizione dal vivo da solista dopo anni, si è mostrato senza filtri. La pop star canadese è apparsa a torso nudo, vestita soltanto con boxer di seta scintillanti e calze scure del suo marchio di abbigliamento Skylrk, con una chitarra elettrica appesa al busto tatuato. La sua intensa e trionfale performance di Yukon, singolo tratto dal suo settimo album in studio Swag, era stata interpretata come una sorta di anticipazione dei suoi attesissimi concerti da headliner al Coachella, il primo dei quali si è tenuto domenica a Indio. Ma per il suo ritorno al...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché Justin Bieber ha scelto una semplice felpa per il suo attesissimo live al Coachella Kylie Jenner al Coachella: il segreto nelle unghie per Justin BieberIl mondo del lifestyle e della musica si intreccia in vista del festival Coachella, dove Kylie Jenner ha manifestato la sua vicinanza a Justin Bieber... Leggi anche: “Ha messo canzoni da Youtube, non ha fatto un show”: polemiche su Justin Bieber al Coachella (e sul presunto cachet da 10 milioni)