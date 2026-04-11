Durante il festival Coachella, Kylie Jenner ha attirato l’attenzione dei presenti con una particolare scelta estetica. Le sue unghie hanno mostrato un design che richiama i simboli del brand Rhode, di proprietà di Hailey Bieber. Questa decisione ha suscitato speculazioni tra gli appassionati di musica e moda, che hanno notato il collegamento tra il look di Jenner e l’artista Justin Bieber, con cui la modella sembra aver condiviso un messaggio visivo.

Il mondo del lifestyle e della musica si intreccia in vista del festival Coachella, dove Kylie Jenner ha manifestato la sua vicinanza a Justin Bieber attraverso una scelta estetica che richiama i simboli del brand Rhode di Hailey Bieber. La fondatrice di Kylie Cosmetics, diretta verso l’evento californiano, ha mostrato un set di unghie decorato con fiori multicolori e applicazioni brillanti, un dettaglio che rimanda alle toppe a forma di margherita della collaborazione tra il cantante e la linea di bellezza della moglie. L’estetica del fandom e le dinamiche del viaggio verso il Coachella. Mentre si prepara per il secondo giorno del festival, previsto per l’11 aprile, Justin Bieber si appresta a vivere un momento cruciale della sua carriera con la sua prima esibizione da solista al Coachella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kylie Jenner al Coachella: il segreto nelle unghie per Justin Bieber

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