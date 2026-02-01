La gazza ladra ruba davvero gli oggetti? Perché si chiama così e com'è nato il mito su questo corvide

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gazza, nota per il suo piumaggio nero e bianco, non ruba davvero oggetti come si pensa. Il suo nome e il mito che si è creato intorno a questa uccello derivano dal folklore europeo, che ha dato vita a storie su una gazza ladra che portava via gioielli e metalli. In realtà, queste uccelli sono molto intelligenti e cercano cibo o materiali per costruire i nidi, ma non hanno l’abitudine di rubare oggetti preziosi.

La gazza (Pica pica) non ruba gioielli e oggetti metallici: il mito della "gazza ladra" nasce dal folklore europeo e dall'intelligenza di questi corvidi. Non esiste infatti alcuna prova scientifica che le gazze siano attratte da oggetti luccicanti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su gazza ladra

Esiste davvero il “capobranco”? Cosa c’è davvero in questo mito sui cani

Il delfino “cammina” con la coda sull’acqua: cos’è il “tail-walking” e perché è così raro

Un video incredibile mostra un delfino che si muove in modo insolito, con la coda che tocca l’acqua mentre si solleva in verticale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.