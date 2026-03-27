A Casal Velino, la piccola Teresa, affetta da una grave cardiopatia congenita, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l'ospedale Monaldi di Napoli. Questa mattina, la bambina ha riaperto gli occhi, piange e muove le gambine, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La notizia ha generato un senso di sollievo tra i familiari e il personale sanitario coinvolto.

La madre: "La nostra guerriera è sveglia. La degenza resta lunga e delicata, ma questo passo segna un punto di svolta fondamentale" Sospiro di sollievo dall'ospedale Monaldi di Napoli: Teresa, la piccola di Casal Velino sottoposta ad un delicato intervento nei giorni scorsi per una complessa cardiopatia congenita, si è svegliata questa mattina. L’annuncio è arrivato direttamente dalla madre, Veronica:“La nostra guerriera è sveglia. La degenza resta lunga e delicata, ma questo passo segna un punto di svolta fondamentale”, ha scritto. Prosegue, intanto, la mobilitazione per la famiglia: pensieri, preghiere e fondi raccolti per supportare i parenti della piccola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Sospiro di sollievo a Casal Velino: la piccola Teresa ha riaperto gli occhi, piange e muove le gambine

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