Pensioni 2026 l’editoriale | arriva la proposta di detassare le pensioni

Un disegno di legge sulle pensioni è stato presentato da un senatore appartenente a un partito politico. La proposta include una misura per ridurre la tassazione sulle pensioni. La proposta è stata annunciata recentemente e riguarda le modalità di tassazione delle pensioni future. Non sono stati ancora forniti dettagli ulteriori sulla portata o le modalità della proposta.

Il recente disegno di legge sulle pensioni presentato dal senatore Domenico Matera di F.lli d’Italia che sperabilmente arriverà in aula prima dell’autunno e che probabilmente sarà approvato entro il termine della legislatura ci dà un ulteriore spunto per aprire una seria riflessione su un argomento di cui si parla da anni ma che per ovvie ragioni di natura economica non viene mai affrontato seriamente. La proposta di Matera riguarda coloro che una volta raggiunta l’agognata pensione un po’ per ragioni climatiche ma soprattutto per molto più favorevoli tassazioni hanno lasciato il Belpaese e sono andati a vivere all’estero. Questi se iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) da più di cinque anni e tornassero a vivere in Italia in piccoli paesi con meno di 3. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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