Giallo a piazzale Rosselli | Zicari incalza la giunta sulla fermata bus irregolare

A piazzale Rosselli si è verificato un episodio di tensione tra la consigliera e la giunta riguardo alla fermata dell'autobus di fronte all'ex cinema Astor. La consigliera Roberta Zicari ha sollevato la questione, evidenziando i ritardi nell'intervento dell'amministrazione per regolarizzare la posizione della fermata. La situazione rimane ancora senza una soluzione definitiva.

Il caso della fermata bus di fronte all'ex cinema Astor resta irrisolto e la consigliera Roberta Zicari punta il dito contro i ritardi dell'amministrazione. Sebbene l'area di piazzale Rosselli sia stata ceduta al Comune dal Demanio regionale già un anno fa, il cantiere per l'ampliamento non.