Pedemontana dalla Regione altri 5 milioni per le compensazioni | chi li riceve e a cosa servono

La Regione Lombardia ha stanziato altri 5 milioni di euro per le compensazioni viabilistiche legate alla Pedemontana. I fondi saranno destinati ai comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda, per interventi di miglioramento della viabilità locale. La somma si aggiunge a risorse precedentemente assegnate per sostenere le esigenze dei territori coinvolti nel progetto.