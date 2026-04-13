Pedemontana dalla Regione altri 5 milioni per le compensazioni | chi li riceve e a cosa servono
La Regione Lombardia ha stanziato altri 5 milioni di euro per le compensazioni viabilistiche legate alla Pedemontana. I fondi saranno destinati ai comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda, per interventi di miglioramento della viabilità locale. La somma si aggiunge a risorse precedentemente assegnate per sostenere le esigenze dei territori coinvolti nel progetto.
Altri 5 milioni di euro per le compensazioni viabilistiche. È quanto ha stanziato Regione Lombardia per i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Meda. Fondi per le compensazioni viabilistiche nei territori interessati dalla Tratta B2 della Pedemontana e che si aggiungono.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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