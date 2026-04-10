Pedemontana lo scontro | Parco Pane devastato | Falso le compensazioni superano i danni arrecati

Lo scontro sulla tratta D della Pedemontana Lombarda, tra Usmate e Agrate, riguarda principalmente il Parco Pane. Da un lato, alcuni sostengono che il parco sia stato gravemente danneggiato, dall’altro affermano che le compensazioni ambientali previste superano i danni effettivi. La discussione si concentra sulla tutela del parco e sulle ripercussioni dell’intervento nel tratto finale dell’opera, con opinioni contrastanti sulla reale entità dei danni e delle compensazioni.

"Salviamo il Parco Pane". È qui che si concentra lo scontro sulla tratta D breve della Pedemontana Lombarda, l’ultimo segmento dell’opera tra Usmate e Agrate. Al centro della contesa c’è il Parco Agricolo Nord Est, un’area verde che interessa anche Cambiago e che, secondo i sindaci del Vimercatese – autori del ricorso al Tar contro il tracciato – rischia di essere "devastata da una colata di cemento". Di diverso avviso la società: "Il progetto tutela il polmone verde, passando sotto terra dove possibile e incrementando in modo significativo il patrimonio arboreo", spiega Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana. I numeri, secondo l’azienda ridimensionano l’impatto: "Su 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana, lo scontro: "Parco Pane devastato": "Falso, le compensazioni superano i danni arrecati" Fronte dei sindaci contro la Pedemontana. Ricorso al Tar per salvare il Parco PaneLa lotta per salvare il Parco Pane, la concessionaria Cal "auto approva" la D Breve: ricorso al Tar dei Comuni del Vimercatese contro il nuovo... Parco giochi devastato dai cinghialiAmaro risveglio per le famiglie e i bambini che frequentano il parco giochi di via Giacomo Leopardi. Si parla di: Pedemontana, lo scontro: Parco Pane devastato: Falso, le compensazioni superano i danni arrecati. Pedemontana, lo scontro: Parco Pane devastato: Falso, le compensazioni superano i danni arrecatiSalviamo il Parco Pane. È qui che si concentra lo scontro sulla tratta D breve della Pedemontana Lombarda, l’ultimo segmento dell’opera tra Usmate e Agrate. Al centro della contesa c’è il Parco Agri ... ilgiorno.it Fronte dei sindaci contro la Pedemontana. Ricorso al Tar per salvare il Parco PaneLa lotta per salvare il Parco Pane, la concessionaria Cal auto approva la D Breve: ricorso al Tar dei Comuni del Vimercatese contro il nuovo tracciato di Pedemontana che distruggerà il nostro ... ilgiorno.it