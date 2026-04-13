Domenica 19 aprile si terrà l'evento “Pedalando per musei” nel Valdarno, un’occasione per unire cultura, paesaggio e mobilità sostenibile. Il ritrovo è previsto alle 9 del mattino in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno, da dove partirà una pedalata organizzata per visitare alcuni musei della zona. L’iniziativa coinvolge appassionati di bicicletta e cittadini interessati a scoprire il patrimonio locale in modo ecologico.

Arezzo, 13 aprile 2026 – . Domenica 19 aprile ritrovo alle 9 in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno. E' in programma per la domenica prossima, 19 aprile a San Giovanni Valdarno “Pedalando per musei”, l’iniziativa che invita cittadini e visitatori a riscoprire il territorio del Valdarno attraverso un’esperienza lenta, sostenibile e partecipata, in cui la bicicletta diventa strumento di conoscenza e di relazione con il paesaggio e la cultura. L’appuntamento, promosso dal Sistema Museale del Valdarno in collaborazione con Valdarno Bike Road, si inserisce tra le iniziative collaterali del Sangiovese Festival.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Pedalando per musei”: cultura, paesaggio e mobilità dolce nel Valdarno

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