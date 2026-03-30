Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, domenica 5 e lunedì 6 aprile, i musei e i siti culturali della Provincia di Salerno saranno accessibili ai visitatori. Questi luoghi rimarranno aperti per entrambe le giornate, offrendo l’opportunità di visitare le esposizioni e i monumenti presenti nella regione. Nessuna chiusura è prevista durante il periodo festivo.

In occasione delle festività pasquali, domenica 5 e lunedì 6 aprile, i siti museali della Provincia di Salerno resteranno aperti al pubblico. L'apertura coinvolge diverse strutture del capoluogo e del territorio provinciale per permettere l'accesso agli spazi espositivi durante i giorni di festività. Durante la domenica di Pasqua e nel giorno del Lunedì in Albis, i visitatori potranno accedere alla Pinacoteca Provinciale di Salerno e al Museo Archeologico della Lucania Occidentale, situato a Padula. Entrambi i complessi museali accoglieranno il pubblico con un orario concentrato nella prima parte della giornata, consentendo l'ingresso dalle ore 9 fino alle 14. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Arte e cultura: i musei e i siti aperti nel salernitano a Pasqua e Pasquetta

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