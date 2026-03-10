Giornata nazionale del Paesaggio | le iniziative della Direzione regionale Musei nazionali Campania

Il 14 marzo si svolge la Giornata nazionale del Paesaggio e la Direzione regionale Musei nazionali Campania organizza diverse iniziative per l’occasione. Durante questa giornata, vengono promossi eventi e mostre dedicati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico della regione, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e sensibilizzare sull’importanza del paesaggio nel territorio campano.

Il 14 marzo torna la . La giornata si aprirà al Teatro Romano di Benevento (9.00–13.00) con l'incontro "Trame di Storia: la Via Appia e i paesaggi del Sannio", momento di confronto tra istituzioni, professionisti e studiosi sul rapporto tra tutela, memoria storica e progettazione contemporanea, seguito da visite guidate alla mostra fotografica dedicata alla Via Appia e al monumento. Alle 10.00 il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano ospiterà "Il paesaggio rivelato. Scienze, arte e natura", ultimo appuntamento del ciclo Coltivare idee.