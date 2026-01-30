Sanità Riccardi rompe il silenzio nel pieno dello scontro interno | Basta posizioni acquisite

Riccardi rompe il silenzio e chiede di smettere con le posizioni acquisite nella sanità del Friuli Venezia Giulia. Dopo la crisi di maggioranza a maggio, il dibattito si riaccende. La Lega ha diffuso un documento che mette in discussione l’assetto del sistema sanitario e ora i protagonisti si confrontano apertamente, senza più nascondersi dietro le parole.

Siamo in una fase tutt’altro che neutra per la sanità del Friuli Venezia Giulia. Dopo la crisi di maggioranza esplosa a maggio scorso, il confronto interno al centro destra si è riacceso, complice la diffusione di un documento della Lega che mette in discussione l’assetto del sistema sanitario regionale, a cui si aggiungono le polemiche legate al piano oncologico. Un clima che ha spinto anche il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, a convocare una riunione con i segretari dei partiti di maggioranza, segnale di una tensione che va oltre i singoli provvedimenti e investe la governance complessiva del sistema.🔗 Leggi su Udinetoday.it

