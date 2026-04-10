Melania Trump ha interrotto il silenzio con un messaggio diretto, dichiarando che le false accuse che la collegano a Jeffrey Epstein devono cessare. In un intervento a sorpresa, ha affermato che le menzogne riguardanti la sua persona devono finire. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di speculazioni e voci di stampa su eventuali connessioni con il controverso finanziere.

L’intervento a sorpresa. «Buon pomeriggio. Le bugie che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi». Con queste parole, Melania Trump è intervenuta ieri in diretta dalla Casa Bianca, alle 14.30 ora di Washington (le 20.30 in Italia), in un’apparizione annunciata senza dettagli ai media. Fino all’ultimo si era ipotizzato un intervento legato a iniziative filantropiche. Non è emerso con chiarezza se Donald Trump fosse stato informato in anticipo. Nel breve discorso ha respinto qualsiasi legame con Jeffrey Epstein e con Ghislaine Maxwell. Ha inoltre invitato il Congresso a dare voce alle vittime del caso Epstein attraverso audizioni formali sotto giuramento. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Melania Trump rompe il silenzio su Epstein: «Basta bugie»

Melania Trump: "Bugie che mi collegano a Epstein devono finire"In una rara e inattesa apparizione pubblica, Melania Trump ha pronunciato una dichiarazione dalla Casa Bianca per negare qualsiasi legame con Jeffrey...

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Melania Trump Breaks Silence on Epstein Claims in Live White House Statement

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Melania Trump rompe il silenzio: Le bugie che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggiMelania Trump ha rotto il silenzio sul caso Epstein e negato coinvolgimenti in questa vicenda. La first lady statunitense ha rilasciato una sorprendente dichiarazione davanti alle telecamere per negar ... affaritaliani.it

Melania Trump smentisce legami con Epstein e denuncia campagne diffamatorie sul suo passatoMelania Trump rompe il silenzio sul caso Epstein e nega ogni legame La first lady americana Melania Trump ha smentito pubblicamente, alla Casa Bianca, ... assodigitale.it

In una rara e inattesa apparizione pubblica, Melania Trump ha pronunciato una dichiarazione dalla Casa Bianca per negare qualsiasi legame con Jeffrey Epstein. "Le bugie e le insinuazioni" che mi collegano a Epstein "devono finire", ha detto la first lady, neg - facebook.com facebook

Piccolo thread sulla disinformazione, sull’AI e sulla manipolazione di massa Ieri, @mjfree ha postato questa immagine, che apparentemente ritrae Melania Trump accanto a Jeffrey Epstein, abbracciata da Brett Ratner, il regista del film sulla first lady. 1/10 x.com