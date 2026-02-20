Amam il contratto in aspettativa di Puccio sotto la lente del Pd

Il contratto di Puccio, direttore generale dell’Amam, è al centro di un’attenzione politica. I consiglieri del Pd, Felice Calabrò e Alessandro Russo, criticano la possibile proroga del suo accordo, che scade a breve. La questione riguarda la legittimità di mantenere Puccio in carica con un contratto a termine, mentre il sindaco Basile e altri membri dell’amministrazione valutano se prolungare il suo incarico. La decisione si avvicina e genera discussioni tra le forze politiche.

Il mandato del sindaco Basile e del direttore generale Puccio sta per esaurirsi. I due consiglieri del Pd, Felice Calabrò e Alessandro Russo, dicono la loro contro la proroga del contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato per il ruolo di dirigente tecnico e la legittimità dell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa nei contratti a tempo determinato. I due ricordano che con determina del direttore generale di Amam spa n. 253177 del 12112021 "E'stata indetta una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato, di una figura professionale per il ruolo di Dirigente Tecnico; che con determina n.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: L’elisoccorso sotto la lente del Tar. Nel mirino la nuova base di Sarzana Leggi anche: Carnevale sotto la lente del Nas: sequestrate 2,4 tonnellate di alimenti tra Salerno, Avellino e Benevento Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il contratto di Puccio all’AMAM nel mirino dei consiglieri PDIl contratto a tempo determinato all’AMAM dell’attuale dg del Comune, Salvo Puccio, è finito sotto la lente d’ingrandimento di una interrogazione consiliare. messinaoggi.it COMUNICAZIONE ALL’UTENZA – LARDERIA, SANTA MARGHERITA E GESSO AMAM informa che, a causa delle persistenti condizioni meteo avverse, si sono verificati danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio che servono le zone di Larderia, - facebook.com facebook