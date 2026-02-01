Camerota il circolo locale del PD rinnova i vertici | Marilena Fiore è la nuova segretaria

A Camerota, il circolo locale del Partito Democratico ha cambiato i vertici. Sabato pomeriggio, durante il congresso che si è tenuto alle 17:30, Marilena Fiore è stata eletta nuova segretaria. La riunione ha segnato l’inizio di una nuova fase politica per il partito nel paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il congresso del circolo del PD, svoltosi nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, a partire dalle 17:30, ha sancito l'inizio di una nuova fase politica.?Dopo un lungo ciclo durato otto anni, il segretario uscente, Ciro Ingmar Cusati, lascia la guida della segreteria. Un passaggio di consegne nel segno della continuità: Cusati assume infatti la carica di Presidente e tesoriere del circolo.?L'assemblea ha scelto Marilena Fiore come nuova segretaria del circolo cittadino. Ad affiancarla in questo percorso, nel segno della stabilità organizzativa, è stato confermato nel ruolo di vicesegretario Cristian Greco.

