Pd sempre più a pezzi | Congresso provinciale a rischio rinvio

Il congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino sembra destinato a essere rinviato, segnando una fase di incertezza all’interno del partito locale. La situazione interna sta generando tensioni e rallentamenti nel percorso di convocazione, suscitando preoccupazioni tra gli iscritti e gli organi di partito. La decisione definitiva sulla data viene ancora definita, ma l’eventuale spostamento rappresenta un aggiornamento importante per la vita politica della provincia.

Il congresso provinciale del Partito democratico di Avellino va verso il rinvio. Slittano le assemblee di circolo e, di conseguenza, anche l'elezione del nuovo segretario provinciale. La tabella di marcia iniziale, che prevedeva i congressi di circolo entro metà gennaio e quello provinciale entro fine mese, viene messa in pausa per favorire un tentativo di mediazione finalizzato a una candidatura unitaria. La decisione è maturata domenica sera nel corso della riunione della Commissione congressuale, presieduta da Rosanna Repole, che ha preso atto delle richieste avanzate da diverse aree interne al partito.

