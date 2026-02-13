' Orecchio bionico' il premio MED-EL IDEASforEARS ad un bambino casertano

Cristian Campolattano, un bambino di 10 anni di Maddaloni, ha vinto il premio MED-EL IDEASforEARS durante un concorso internazionale, grazie a un progetto chiamato

Cristian Campolattato, 10 anni di Maddaloni si aggiudica il primo premio del contest internazionale con l'invenzione "Addò Hear" Cristian ha impressionato la giuria con la sua invenzione, dal nome irresistibile: Addò Hear, un'idea composta da due piccoli dispositivi (un occhiale e un braccialetto) che si collegano al processore dell'impianto cocleare per potenziarne ulteriormente le capacità. "Addò" deriva dal dialetto napoletano e significa "dove", proprio perché l'invenzione nasce per rispondere alla domanda: da dove arriva questo suono? Il sistema supporta chi lo utilizza nel riconoscere con maggiore precisione la direzione di provenienza dei suoni, offrendo un aiuto in più nelle situazioni di ascolto quotidiane.🔗 Leggi su Casertanews.it

