Terrore sul volo Ryanair Catania-Atene | l' aereo perde potenza hostess nel panico

Durante un volo Ryanair da Catania a Atene, l'aereo ha perso potenza, causando il panico tra i passeggeri e le hostess a bordo. Sono stati registrati momenti di grande tensione, con persone che hanno assistito a una situazione di emergenza in volo. La compagnia ha attivato le procedure di sicurezza e l'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza. Le autorità competenti stanno verificando le cause dell'incidente.

Sono stati momenti di puro terrore quelli vissuti dai passeggeri di un volo Ryanair partito da Catania e diretto ad Atene. Subito dopo il decollo, infatti, si è verificato un problema tecnico e il velivolo ha perso potenza, rallentando di colpo. Sono dunque scattate tutte le procedure di emergenza e l'aereo è stato riportato allo scalo di partenza. Stando a quanto riportato, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, sabato 11 aprile. Il Boeing 737 Ryanair decollato poco dopo le 08.10 dall'aeroporto di Catania-Fontanaross a e diretto ad Atene ha riscontrato problemi poco dopo la partenza. Pare si sia verificata una perdita di potenza, cosa che ha causato difficoltà alle manovre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terrore sul volo Ryanair Catania-Atene: l'aereo perde potenza, hostess nel panico Panico sul volo Ryanair: guasto tecnico e caos in cabina a CataniaUn Boeing 737 della compagnia Ryanair, diretto da Catania verso Atene, ha dovuto interrompere il volo dopo un guasto tecnico subito poco dopo il... Ryanair, terrore sul volo decollato da Orio: ci sono dei feriti, scatta l'inchiesta per incidenteMomenti di puro terrore ad alta quota sul volo Ryanair partito giovedì 26 marzo dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e diretto a Bari.