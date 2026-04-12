Paura sul volo Ryanair Catania-Atene | staff nel panico per un’avaria il rientro dopo due ore di attesa

Un volo Ryanair da Catania ad Atene ha vissuto un momento di tensione a causa di un’avaria tecnica. Dopo circa due ore di attesa a bordo, lo staff ha mostrato segni di panico, mentre i passeggeri si sono ritrovati in uno stato di agitazione. L’aereo è stato fatto rientrare all’aeroporto di partenza e il volo è stato cancellato. Nessun incidente è stato segnalato, e le operazioni di riprotezione sono in corso.

Grande spavento per i passeggeri di un volo Ryanair partito da Catania e diretto ad Atene: il velivolo ha patito un problema tecnico poco dopo il decollo e su di esso si è scatenato il terrore, alimentato anche dal personale a bordo. Tornato indietro, il pilota è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo una fase di holding, un’attesa di circa due ore. Paura su un volo Ryanair Catania-Atene: cos’è successo Attimi di vero terrore su un Boeing 737 di Ryanair che avrebbe dovuto collegare Catania con Atene nella mattinata di sabato 11 aprile. Il volo – decollato poco dopo le 08.10 dall’aeroporto di Fontanarossa – ha avuto fin da subito dei problemi tecnici ed è tornato subito in Sicilia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura sul volo Ryanair Catania-Atene: staff nel panico per un’avaria, il rientro dopo due ore di attesa Terrore sul volo Ryanair Catania-Atene: l'aereo perde potenza, hostess nel panicoSono stati momenti di puro terrore quelli vissuti dai passeggeri di un volo Ryanair partito da Catania e diretto ad Atene. Panico sul volo Ryanair: guasto tecnico e caos in cabina a CataniaUn Boeing 737 della compagnia Ryanair, diretto da Catania verso Atene, ha dovuto interrompere il volo dopo un guasto tecnico subito poco dopo il...