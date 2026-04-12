Catania anziano rapinato dopo aver ritirato la pensione | arrestato un 23enne

Un giovane di 23 anni di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver rapinato un anziano subito dopo il ritiro della pensione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha seguito la vittima fino all’ufficio postale, dove è stato poi agguantato e derubato. L’episodio si è verificato davanti alla sede postale, portando all’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato il sospetto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pedinamento e agguato davanti all’ufficio postale. Un giovane di 23 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver preso di mira un anziano per sottrargli la pensione appena ritirata. Secondo quanto ricostruito, il malvivente avrebbe seguito i movimenti della vittima fin dalle prime ore del mattino, osservandolo mentre si recava presso un ufficio postale in Corso Italia per prelevare del denaro. L’aggressione violenta e il furto. Dopo aver atteso il momento opportuno, il giovane è entrato in azione: ha aggredito l’anziano subito dopo l’uscita dall’ufficio postale, scaraventandolo a terra con forza per impossessarsi del portafoglio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, anziano rapinato dopo aver ritirato la pensione: arrestato un 23enne Prende di mira un anziano per rubargli la pensione appena prelevata: 23enne arrestatoLa polizia ha arrestato un catanese di 23 anni che, nei giorni scorsi, ha preso di mira un anziano per rubargli la pensione appena riscossa. Arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato e picchiato un ragazzoCon una banale scusa, mette a segno una rapina, ma viene rintracciato e arrestato.