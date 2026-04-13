Paura nella notte un incendio scoppia in corso Monforte | palazzina evacuata

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, un incendio è divampato in un appartamento di Corso Monforte, nel centro di Milano. Le fiamme si sono sviluppate in una palazzina, che è stata evacuata per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco senza registrare feriti gravi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Milano, 13 aprile 2026 – Fiamme in pieno centro, ma per fortuna conseguenza minime. Un incendio si è sviluppato nella notte del 13 aprile in un appartamento di Corso Monforte, zona situata nel cuore di Milano. Il rogo è scaturito probabilmente dal malfunzionamento di un elettrodomestico e, per domarlo, sono stati fatti uscire tutti gli abitanti della palazzina in cui vi sono anche negozi. Nessuno è rimasto ferito. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaincendio-camera-da-letto-anziana-xku6jhqs Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme scaturite. I rilievi permetteranno invece di capire in modo definitivo le cause.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura nella notte, un incendio scoppia in corso Monforte: palazzina evacuata Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distruttoSan Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2026 – Paura nella serata di domenica a San Giovanni Valdarno in una sala da ballo, la Ardenza, dove intorno... Appartamento in fiamme nella notte: palazzina evacuata, due persone in ospedaleNotte di paura quella tra sabato e domenica a Casemurate, nel territorio ravennate al confine col forlivese, dove poco dopo le 2 si è sviluppato un...