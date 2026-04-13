Allarme terrorismo kamikaze contro stazione di polizia | Ci sono morti

Un'esplosione ha colpito una stazione di polizia durante un pomeriggio apparentemente tranquillo, causando morti e feriti. Testimoni riferiscono di un forte boato seguito da fumo e detriti che si sono sollevati nell'aria. Le autorità stanno intervenendo sul posto, mentre le forze di sicurezza stanno indagando sull’attentato. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sull’identità degli assalitori o sul numero esatto delle vittime.

Il rombo improvviso ha lacerato il silenzio di un pomeriggio che sembrava scorrere come tanti altri, trasformando istantaneamente la normalità in un teatro di terrore e polvere. Due figure si sono mosse con determinazione verso l’obiettivo prefissato, portando con sé un carico di morte che ha devastato l’aria e scosso le fondamenta degli edifici circostanti. In un istante, il fragore delle esplosioni ha preso il posto delle voci della strada, lasciando dietro di sé soltanto una coltre di fumo denso e il suono lacerante delle sirene che hanno iniziato a confluire verso il luogo dell’accaduto. La violenza cieca ha colpito ancora una volta, interrompendo una quiete che durava da oltre un decennio e riportando alla mente immagini di un passato che tutti speravano fosse ormai sepolto per sempre sotto il peso della storia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allarme terrorismo, kamikaze contro stazione di polizia: “Ci sono morti” Leggi anche: La polizia: “Il divieto di trasferta è una misura preventiva, non punitiva. Non è incostituzionale, ci sono stati anche morti” Olimpiadi e allarme terrorismo: i tiratori scelti della Polizia nei siti olimpiciIl dispositivo di sicurezza che garantirà protezione nel corso delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina si avvarrà anche...