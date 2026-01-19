Malore fatale in strada | muore a 63 anni l' ex vicesindaco di Sant' Egidio

Nel pomeriggio di oggi, a Sant’Egidio del Monte Albino, si è verificato un episodio tragico che ha coinvolto Vincenzo Attianese, ex vicesindaco e consigliere comunale. A soli 63 anni, l’uomo è deceduto improvvisamente per cause ancora da accertare, mentre si trovava su via Nazionale. L’accaduto ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Dramma nel pomeriggio, a Sant'Egidio del Monte Albino: Vincenzo Attianese, ex consigliere comunale, nonchè già assessore e vicesindaco, di 63 anni, è morto improvvisamente su via Nazionale. A stroncarlo in strada, un malore fatale: inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte del 118.

