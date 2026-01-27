Ha un malore mentre passeggia e si accascia per strada | muore davanti ai passanti

Un uomo si è improvvisamente accasciato in strada e, nonostante i soccorsi, è deceduto. L’incidente si è verificato nel quartiere di Barco, lunedì mattina. La dinamica e le cause sono in fase di accertamento da parte delle autorità.

Si accascia in strada e muore. E’ quanto accaduto a metà mattina di lunedì 26, nel quartiere di Barco. Poco dopo le 10, infatti, un uomo di 41 anni, di origine straniera, ha accusato un malore mentre stava camminando lungo via del Bastianino. Notata la scena, alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto sono così giunti i sanitari del 118 che hanno iniziato le manovre di rianimazione. Parallelamente, in zona sono arrivate anche le pattuglie della polizia. Gli agenti, come da prassi, hanno raccolto le testimonianze dei presenti, al fine di escludere qualsiasi ipotesi non portasse alla morte per cause naturali.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Un uomo di mezza età è deceduto questa mattina a Fiumicino, colto da un malore mentre si trovava in via Passo Buole.

