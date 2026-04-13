Passaporto | open day straordinario in questura a Monza

La Questura di Monza e della Brianza ha annunciato un open day straordinario previsto per sabato 18 aprile, dalle 8 alle 13. L’evento sarà riservato esclusivamente a coloro che hanno prenotato un appuntamento, che garantirà l’accesso alla giornata di apertura speciale. La proposta si inserisce in un’operazione di gestione delle richieste di passaporto, con un’attenzione particolare alle esigenze dei cittadini che si sono già prenotati.

Monza, 13 Aprile 2026 – La Questura di Monza e della Brianza ha programmato per sabato 18 aprile un Open Day dalle ore 8 alle ore 13, aperto esclusivamente agli utenti prenotati, che saranno quindi in possesso dell’appuntamento per il giorno di apertura straordinaria. La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire dalle ore 13 di mercoledì 15 aprile collegandosi al link https:passaportonline.poliziadistato.it. Ciascun utente, minori inclusi, dovrà presentarsi munito di appuntamento stampato, originale e fotocopia del documento della carta d’identità, 1 foto, contributo amministrativo di euro 73,50, versamento di euro 42,70, passaporto di cui si è già in possesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passaporto: open day straordinario in questura a Monza Fondazione Carige celebra il 543esimo anniversario: open day straordinario e grande concerto seraleLa ricorrenza ricorda la nascita del Monte di Pietà di Genova, istituito il 10 marzo 1483; da quell’istituzione, attraverso le successive... Open Day Mercedes-Benz a Monza: porte aperte in viale CampaniaSabato 21 marzo la sede verrà inaugurata con un Open Day aperto al pubblico e per l'occasione la concessionaria resterà aperta dalle 9.