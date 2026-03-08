Fondazione Carige celebra il 543esimo anniversario | open day straordinario e grande concerto serale
Il 10 marzo 2026, la Fondazione Carige organizza un open day straordinario presso la sede di Palazzo Doria Carcassi in via David Chiossone per festeggiare i 543 anni della sua fondazione. Durante la giornata, sono previsti eventi culturali gratuiti aperti al pubblico, tra cui un grande concerto serale. L’iniziativa coinvolge la comunità locale con attività e spettacoli.
La ricorrenza ricorda la nascita del Monte di Pietà di Genova, istituito il 10 marzo 1483; da quell’istituzione, attraverso le successive trasformazioni e fusioni nel corso dei secoli, deriva in piena continuità giuridica l’attuale Fondazione Carige: una storia lunga oltre cinque secoli, come racconta il claim dell’ente ‘Liguri. Dal 1483’. Per celebrare questo anniversario, Fondazione Carige propone un open day culturale che animerà Palazzo Doria Carcassi per l’intera giornata con un ampio programma. La novità di quest’anno sarà il grande concerto serale offerto alla città nella prestigiosa Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, che concluderà la giornata di celebrazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
