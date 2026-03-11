Open Day Mercedes-Benz a Monza | porte aperte in viale Campania

A Monza, lungo viale Campania, si trova ora la nuova sede Mercedes-Benz Merbag, una struttura moderna e più spaziosa rispetto alla precedente. L’Open Day organizzato dalla concessionaria ha visto le porte aperte a clienti e visitatori, offrendo l’opportunità di esplorare gli spazi e conoscere le vetture esposte. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha attirato un buon numero di partecipanti.

Sabato 21 marzo la sede verrà inaugurata con un Open Day aperto al pubblico e per l'occasione la concessionaria resterà aperta dalle 9.00 alle 18.30. Chiunque potrà entrare liberamente per visitare gli spazi, vedere le auto esposte o prendere parte alle attività in piano. Questa sarà la prima occasione per entrare nella nuova sede Merbag di Monza. Gli spazi sono stati progettati per rendere la visita semplice e diretta: area espositiva per le vetture, zone dedicate alla consulenza e ambienti pensati per accogliere i clienti. Durante la giornata sarà possibile girare liberamente nella struttura e fermarsi sui modelli che attirano di più l'attenzione.