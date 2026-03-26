I pendolari | In un anno 1.350 treni in ritardo
Nel corso dell'ultimo anno, si sono verificati complessivamente 1.350 treni con ritardo rispetto agli orari previsti. Questo numero rappresenta il record annuale di convogli in ritardo registrato finora. I dati sono stati comunicati dalle compagnie ferroviarie e riguardano tutti i servizi di trasporto su rotaia gestiti sul territorio nazionale.
"L’anno che si è appena concluso sarà ricordato per il record di treni in ritardo ". Non usa giri di parole Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione dei pendolari ‘In prima classe per Bologna-Vignola’, che torna così a puntare i riflettori sulla storica linea ferroviaria che attraversa numerosi Comuni della provincia bolognese. Il nervo scoperto, secondo l’associazione, rimane infatti la puntualità: "Rispetto al biennio precedente, nel 2025 i treni in ritardo sono stati circa 1.350, pari a un aumento del 75% – sostiene Quartieri –. Ma non è solo il numero a essere preoccupante: il peggioramento ha interessato tutto il 2025 e, elemento di novità, non è più un fenomeno circoscritto ad alcune corse, ma interessa la maggior parte dei treni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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