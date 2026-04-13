Una nuova ricerca mostra che le discriminazioni razziali continuano a verificarsi all’interno dell’Unione europea, anche senza la presenza di alcuni leader politici. A gennaio, l’UE ha adottato la Strategia Antirazzismo 2026-2030, ma le direttive del 2000 sulla parità razziale non includono esplicitamente nazionalità e status migratorio. Questo fatto evidenzia come le pratiche discriminatorie persistano nel territorio comunitario.

A gennaio, l’Unione europea ha adottato la propria Strategia Antirazzismo 2026-2030. Le direttive sulla parità razziale del 2000 escludono esplicitamente nazionalità e status migratorio dal campo di applicazione. Il razzismo istituzionale europeo funziona così: si condanna a parole, si produce nei fatti. Lo dimostra uno studio pubblicato a febbraio 2026 dal progetto I-Claim, finanziato da Horizon Europe. I ricercatori Stefano Piemontese, Nando Sigona, Laurence Lessard-Phillips ed Emmanuel Achiri hanno analizzato per due anni sei paesi europei: Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito. Il risultato smonta un’ipotesi comoda: che il razzismo nelle politiche migratorie sia una degenerazione sovranista.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Parità razziale, anche senza Orbán continuano le discriminazioni in Ue: ecco cosa dice la ricerca I-Claim

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