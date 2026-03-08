Criteri salariali chiari e trasparenza tra lavoratori | cosa cambia con la direttiva Ue anti-discriminazioni

La Direttiva UE 2023970 stabilisce regole precise per garantire chiarezza e trasparenza nelle retribuzioni delle aziende, con l’obiettivo di ridurre le differenze salariali e prevenire discriminazioni sul lavoro. La normativa si applica alle organizzazioni che devono adottare criteri equi nel definire i salari e condividere le informazioni con i dipendenti. Le nuove disposizioni influenzeranno le modalità di comunicazione e gestione delle retribuzioni aziendali.

La Direttiva UE 2023970 prescrive l’equità e la trasparenza nella definizione delle retribuzioni delle organizzazioni con il fine di contrastare il divario e la discriminazione salariale. Entro giugno 2026, le aziende dovranno rendere palesi le fasce salariali dei propri collaboratori consentendo agli stessi di conoscere i criteri retributivi con i quali sono state definite. La normativa, in sostanza, dovrebbe indurre un rinnovamento della politica e della gestione del capitale umano in termini di condivisione e coinvolgimento. Questa normativa trova la sua lontana origine da esigenze di equità e trasparenza. Partiamo innanzitutto da alcuni chiarimenti terminologici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

