Un ticket eterno per visitare Paestum e Velia | ecco Aeternum

Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in ambito nazionale ed è promossa con il sostegno della direzione generale Musei I Parchi archeologici di Paestum e Velia lanciano Aeternum, primo biglietto a vita in Italia per un'istituzione culturale statale. Di colore dorato, il ticket dà l'accesso per sempre ai due siti archeologici in provincia di Salerno e agli eventi organizzati direttamente dai Parchi. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in ambito nazionale ed è promossa con il sostegno della direzione generale Musei. "Aeternum è un progetto di grande valore simbolico e culturale, in quanto rafforza il legame tra i Parchi archeologici di Paestum e Velia e le comunità, proponendo di considerare questi siti non come esperienze occasionali, ma come presenze costanti nelle vite di ciascuno", sottolinea Roberto Vannata, dirigente del Servizio II della direzione generale Musei.

