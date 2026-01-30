Un cittadino | Parcheggi strisce bianche chiusi da anni tra i sottopassi della stazione perché? FOTO

Un residente si domanda perché i 14 parcheggi con strisce bianche tra i sottopassi della stazione di Pescara siano ancora chiusi. Le strisce sono state dipinte, ma i posti restano inaccessibili da anni, chiusi da sbarre e lucchetti. La gente passa e si ferma, ma non può usare quei parcheggi, che si trovano proprio nell’area di risulta tra le due entrate del sottopasso. La questione resta aperta, nessuno spiega il motivo di questa chiusura così prolungata.

«Parcheggi strisce bianche chiusi da anni tra due sbarre e lucchetto. Non si capisce perché i 14 parcheggi con strisce bianche nell'area di risulta di Pescara, all'altezza del sottopasso, sia chiuso da anni tra sbarre con lucchetto». È quanto domanda un nostro lettore. Il cittadino aggiunge: «Lì vicino è pieno di parcheggi azzurri e di libero accesso. Il sindaco potrebbe spiegarcelo? I candidati sindaci aprirebbero le sbarre per dare la possibilità di parcheggiare gratuitamente?»

