Fabbri sceglie Toru? | niente Coppa Europa di lanci priorità al Mondiale indoor

Leonardo Fabbri ha annunciato che non parteciperà alla Coppa Europa di lanci, che si terrà a Nicosia il 14 e 15 marzo. La sua priorità rimane il Mondiale indoor, che si svolgerà successivamente. La scelta è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione influisce sulla squadra italiana che si prepara alle prossime competizioni.

Leonardo Fabbri ha deciso di non prendere parte alla Coppa Europa di lanci, in programma il 14 e 15 marzo a Nicosia, Cipro. Il pesista azzurro era stato inserito nella selezione dal direttore tecnico Antonio La Torre, ma a ridosso della partenza ha preferito cambiare rotta: tutta l'attenzione va infatti ai Mondiali Indoor di Torun, appuntamento clou della stagione in sala e obiettivo dichiarato per provare a salire sul podio. La scelta nasce da una logica semplice: Fabbri arriva a marzo con una condizione eccellente e vuole trasformarla in risultato quando conta di più. In inverno ha messo insieme un percorso di crescita continui, culminato con un 22,50 lanciato a Stellenbosch, misura che lo colloca al vertice stagionale e che conferma la sua ambizione mondiale.

