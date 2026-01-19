Atletica leggera categoria Allievi Edoardo Rossi e Pietro Giuliani sul podio ai regionali indoor

Lo scorso fine settimana si sono svolti i campionati regionali indoor di atletica leggera per la categoria allievi, con le gare di Modena e Parma. Tra i partecipanti, Edoardo Rossi e Pietro Giuliani si sono distinti raggiungendo il podio, confermando la crescita e il talento degli atleti emergenti in questa disciplina. L'evento ha rappresentato un momento importante per i giovani sportivi, testimoniando l'impegno e la passione dedicati all'atletica a livello regionale.

Si sono tenuti sabato a Modena e domenica a Parma i campionati regionali indoor per la categoria allievi. Due le medaglie conquistate dagli atleti dell’Edera Atletica Forlì. Secondo posto e medaglia di argento nel getto del peso con la misura di 13,67 metri per Pietro Giuliani, poi sesto nei 60.🔗 Leggi su Forlitoday.it Atletica, gli ederini Pietro Giuliani e Edoardo Rossi iniziano il 2026 con il botto

All'inizio del 2026, l’Edera Atletica Forlì si distingue nella prima gara indoor della stagione al Pala Casali di Ancona, con le vittorie di Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi. Un buon inizio che testimonia l’impegno e la crescita del team, segnando un positivo avvio per l’anno sportivo appena iniziato. Leggi anche: “Atletica due mondi”: dominio della compagine salentina ai campionati regionali di società pugliesi di atletica leggera Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cross Vallagarina, due vittorie per l’Alto Adige - Il forte siepista bresciano Enrico Vecchi ed Emily Collinge, britannica, già campionessa europea di corsa in montagna, hanno vinto la categoria assoluta del 48esimo ‘Cross Internazionale della Vallaga ... fidal.it

Chilometri nelle gambe, disciplina nella testa. L’atletica leggera mi ha insegnato fin da piccola che non esistono scorciatoie: solo costanza, forza di volontà e pazienza. Ogni passo, ogni fatica, ogni gara ha costruito la mentalità che porto oggi nel lavoro facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.