Donald Trump ha esteso un invito a Papa Leone XIV per entrare a far parte del “Board per la pace”, un organismo creato dall’ex presidente degli Stati Uniti con l’obiettivo di promuovere la risoluzione dei conflitti globali. Questa iniziativa mira a offrire un’alternativa alle strutture internazionali esistenti, come l’ONU, puntando su un approccio più diretto e collaborativo tra leader di rilievo.

Anche Papa Leone XIV è stato invitato a unirsi al “Board per la pace”, voluto da Donald Trump, che nei piani del presidente degli Stati Uniti dovrebbe lavorare alla risoluzione dei conflitti in tutto il mondo, una sorta di Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) alternativa e a inviti. “Trump sta chiedendo a vari Paesi di partecipare, mi pare di aver letto questa mattina sul giornale che anche l’Italia sta riflettendo se aderire o meno”, ha detto oggi segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, intervenendo a margine dell’incontro conclusivo dei festeggiamenti per i 25 anni dell’Osservatorio for independent thinking. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Donald Trump ha invitato anche Papa Leone XIV a unirsi al “Board per la pace”

Gaza, Cremlino: “Trump ha invitato Putin al Board of Peace”Vladimir Putin ha ricevuto un invito da Donald Trump a partecipare al Board of Peace, il consiglio esecutivo dedicato alla regione di Gaza.

Leggi anche: Papa Leone XIV e la sfida della pace: “Anche Santo Stefano morì perdonando, come Gesù”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Re Carlo e Camilla interano Papa Leone XIV

Argomenti discussi: Trump invita anche Putin nel Board of Peace, Macron si sfila; Trump invita Netanyahu ad entrare nel Board of Peace - Trump ha esteso l'invito a far parte del Board of peace anche a Netanyahu; Media, 'Trump ha invitato Netanyahu nel Board of peace'; Gaza, Trump invita Putin nel Board of Peace. Zelensky: no se c'è Mosca.

Netanyahu accetta invito Trump nel Board of Peace. Parolin: Invitato anche il Papa, stiamo decidendo che fareEntrambi sono stati invitati dal presidente Usa, il cardinale Parolin ha reso noto che si sta valutando la partecipazione del Pontefice ... adnkronos.com

Netanyahu nel Board of Peace per Gaza, qual è il vero obiettivo del progetto di Trump: quali Paesi ha invitatoAnche Israele entra a far parte del Board of Pace per Gaza istituito da Donald Trump: lo comunica l'ufficio stampa del Presidente Benjamin Netanyahu ... virgilio.it

Nei giorni in cui Donald Trump vuole impossessarsi della Groenlandia con le buone – comprandola dalla Danimarca – o con le cattive (mandando soldati), torna a circolare la storia di un interessante precedente storico. L’altra volta in cui la Danimarca ha ven - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump ha preso in giro il presidente francese Emmanuel #Macron per essersi comportato da "duro" con gli occhiali da sole durante il suo intervento al World Economic Forum. #Davos2026 #Davos26 x.com