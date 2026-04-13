Il Papa ha dichiarato di non temere l'amministrazione Trump, affermando di essere un uomo di pace. In un messaggio pubblico, ha detto che continuerà a parlare apertamente contro la guerra, sottolineando di basarsi sui valori evangelici. La sua posizione si inserisce in un contesto di dichiarazioni ufficiali rivolte alla politica internazionale e alle questioni di pace.

"Non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra". Parole di Papa Leone XIV che ha commentato con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump nei suoi confronti. Il Pontefice ha poi aggiunto: "Non entrerò in un dibattito; le cose che dico non sono intese come attacchi contro nessuno". E ancora: "Invito tutte le persone a cercare modi per costruire ponti di pace e riconciliazione, a trovare vie per evitare la guerra ogni volta che è possibile". Le parole di Leone XIV sono state rilanciate dai media di più continenti, dall'Italia fino agli Stati Uniti, ad esempio dall'emittente Cnn.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Non ho paura di lui. Sono uomo di pace". Papa Leone risponde a Trump

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