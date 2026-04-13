Durante un intervento pubblico, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto accuse al pontefice Leone XIV, definendolo “debole e pessimo”. La critica è arrivata in risposta a un appello del pontefice per la pace, che il presidente ha commentato senza esitazioni, affermando di non avere paura di lui. La polemica tra i due si inserisce in un contesto di tensione politica e religiosa, con scambi di battute che attirano l’attenzione dei media.

Il nuovo bersaglio di Donald Trump è Leone XIV. Ecco cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti contro il pontefice dopo che questi, facendo il suo lavoro, aveva fatto un appello per la pace. "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità", ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland. Ha poi accusato il capo della Chiesa cattolica di "giocare con un Paese che vuole un'arma nucleare". E rincara la dose tramite il proprio social, Truth. "Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran possieda un'arma nucleare". "Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera ".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È debole e pessimo". "Non ho paura di lui". Scontro di fuoco Trump-Leone XIV

Trump contro Leone XIV: “Un debole e un pessimo politico, senza di me non sarebbe Papa”Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV.

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